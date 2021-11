CHOUINARD, Alfred



À l'Hôpital de Ste-Anne de Beaupré, Québec, le 1er Juin 2020, à l'âge de 92 ans 10 mois, est décédé monsieur Alfred Chouinard, époux de feu dame Rose- Aimée Bouffard. Né à Boischatel, le 22 juillet 1927, il était le fils de feu dame Alice Vézina et de feu monsieur Alfred Chouinard. Il demeurait à Boischatel, autrefois à Beauport. La famille vous accueilleraà compter de 9h au centre commémoratifL'inhumation suivra au cimetière de Boischatel. Monsieur Chouinard laisse dans le deuil ses enfants : Luc (Sylvie Dulac) et Anne (Kent Hudson); ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Louisette (feu Georges-Aimé Vézina), Diane (feu Guy Côté), René (Lorraine Labonté), Claude (Huguette Gaudreault); ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Alfred est allé rejoindre son épouse Rose-Aimée, ses frères et soeurs: feu Benjamin (feu Marguerite Vézina), feu Juliette (feu Jean-Charles Côté), feu Robert (feu Jeanne-D'Arc Roberge), feu Francine (feu Jean-Jacques Lefebvre), feu Carmen (feu Roland Villeneuve), feu Amédée (Brigitte Laperrière) et ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bouffard tous décédés: Joseph (Laura Messervier), Paul (Yvette Bouffard), Gérard (Alida Garant), Géraldine, Onézima (Emile Laflamme, Réal Bélanger), Marguerite (Eugène Guillemette), Armand (Anita Lamonde), Augusta (Marcel Bernier), Thérèse (Roland Bélanger), Odilon (Gisèle Plamondon), Charles (Marguerite Talbot), Antonio (Thérèse Thibault), Léo (Irène Leduc) et Gabrielle (Roger Godbout, Paul Lavoie). La famille remercie spécialement le personnel de l'UTRF, des soins gériatriques et palliatifs de l'Hôpital de Ste-Anne de Beaupré pour les bons soins prodigués, ainsi que le personnel du Groupe Vilar où Alfred résidait depuis mai 2016. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don à (Hôpital Laval (IUCPQ) Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Ces dons peuvent être envoyés par la poste à l'attention de la Fondation IUCPQ, 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec) G1V 0B8. Il est également possible de faire un don par téléphone au 418 656-4999 ou en visitant le site Internet de la Fondation au https://fondation-iucpq.org/dons/types-de-dons ".