VEILLEUX, Rachel



À Québec, le 14 octobre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée paisiblement madame Rachel Veilleux.Elle laisse dans le deuil ses sœurs: Laurette (feu Paul Bernard), Claudette (Robert Boulet) et Gisèle (feu Jean-Marc Doyon); ainsi que plusieurs parents, neveux, nièces et ami(e)s. Elle est partie rejoindre ses deux sœurs: feu Fleurette (feu M. Georges Massé) et feu Lorraine (Claude Gosselin); ainsi que son frère Gilles (Jeannette Lecours). La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h 30.L'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer ou à la Fondation de l'IUCPQ (Hôpital Laval).