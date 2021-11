RAINVILLE, Paul



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 3 septembre 2021 à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Paul Rainville, conjoint de dame Ginette Bazin. Il était le fils de feu dame Rosa Demers et de feu Émile Rainville. Il demeurait à Québec.de 13h à 15h.Outre sa conjointe dame Ginette Bazin, il laisse dans le deuil ses 2 enfants : Carole (Ted Papadakis) et Michel; ses petites-filles : Stéphanie Papadakis et Hélène Papadakis (Patrick Riendeau); ses frères et sœur: Joseph-Émile (feu Madeleine Guilbault), Madeleine (feu Marius Raymond), et André. Il est allé rejoindre sa sœur Jeannine (feu Gaston Deslauriers) et son frère Denis (Céline Vaillancourt). Il laisse également dans le deuil son beau-frère et ses belles sœurs de la famille Bazin : Pierre (Chantal Chabot), Sylvie (Michel Lessard), France (Daniel Legros) et Francine (Jean Landry) ; la mère de ses enfants : dame Colombe Lachance, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Un merci spécial à madame Louisette Vachon pour son aide précieuse et son support de tous les instants. La famille tient à remercier tout le personnel soignant du Centre d'hébergement St-Antoine 3e étage pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Un merci spécial à Hélène et Annie. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.