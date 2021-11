AUDET, Paul



Au CSSS du Grand Littoral de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 16 octobre 2021 à l'âge de 75 ans est décédée monsieur Paul Audet. Il était le fils de feu Arsène Audet et de feu Félixine Bilodeau. Il demeurait à Sainte-Claire, Bellechasse.La famille vous accueillera auà compter de 13h,Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre ses enfants: Isabelle Morissette (Benjamin Paradis), Chantal, Simon (Isabelle Martineau) ainsi que leur mère madame Jocelyne Morissette; ses petits-enfants: Gabriel Dion (Johannie Parent), Roxanne Dion (Jason Gagnon-Desrosiers), Charles Gagnon, Anabel Rodrigue, Éliane Rodrigue, Naomy St-Louis et Zoey Audet; son arrière-petite-fille Chloé Dion. Il était le frère de: feu Lucille (feu François Leclerc), feu Thérèse (Philippe Dumont), feu Camille (feu Clément Veer), feu Jacques (feu Thérèse Sauvageau), feu Aline (feu Louis Martel), feu Rita (feu Jacques Morin), feu Monique (feu Raymond Guillemette), Adrienne (feu Léo Drouin), feu François (Marguerite Blaquière), feu Marcel (Marie-Jeanne Carter), et Christine (Denis Gagnon). Il laisse aussi dans le deuil plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel de l'urgence et du 9e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'organisme de votre choix. Monsieur Audet a été confié pour crémation à la maison funéraire