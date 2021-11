TURMEL, Dr Jean



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 octobre 2021 à l'âge de 92 ans est décédé monsieur Jean Turmel, médecin gynécologue, époux de Denise Couillard-Després. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Louis (Nancy Grégoire), Simon (Rachel Dallaire) et feu Lucie Turmel; ses petits-enfants: Catherine Turmel (ainsi que sa mère Johanne Gagnon), Olivier (Feng Ding), Florence (David Ruel-Guilbault) et Stéphanie (Hugo Guerche) Dallaire-Turmel; ses arrière-petits-enfants: Lilianne et Noah Guilbault ainsi que Viktor Ding-Turmel; ses frères et soeurs: Céline (Richard Vigneault), Eugène (France Carrier) et Jacques (Danielle Bernier) Turmel, ses belles-sœurs: Éthel MacLellan (feu Pierre Turmel), Julienne Couillard-Després (feu Lionel Dubé) et Denise Paquet (feu Gaston Després) ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis très chers.le vendredi 5 novembre 2021 de 19h à 22h, le samedi 6 novembre de 8h30 à 10h30.La famille tient à remercier l'équipe du CLSC ainsi que celle des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur compétence et leur grand dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de L'Hôtel-Dieu de Lévis qui lui était si cher.