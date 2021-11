CANTIN-ROCHON, Jacqueline



Au CHSLD du Boisé, le 24 octobre 2021, est décédée à l'âge de 95 ans, madame Jacqueline Cantin-Rochon, épouse de feu monsieur Robert Rochon. Elle était la fille de feu monsieur Albert Cantin et de feu dame Emilia Drolet. Elle demeurait à Québec et autrefois de St-Augustin-de-Desmaures. Les membres de la famille recevront les condoléances au :de 12h à 13h45.Suivra par la suite l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : André, Réjeanne, Madeleine (Pierre Cloutier) et Marie-Claire (Alain Sanscartier); ses petits-enfants : Jimmy Desroches, Mélanie Rochette, Dominic Rochette (Patricia Lebeau-Cossette), Amélie Rochon-Cloutier (Johnny Lai), Mathieu Rochon-Cloutier (Catherine Bélanger), Annie Sanscartier (Philippe Morin) et Marie-Ève Sanscartier (Thomas Thibault); ses dix arrière-petits-enfants; ses belles-sœurs : Lauretta Hamel-Cantin et Jeannine Belleau-Cantin; ses neveux et ses nièces; ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Société de l'Alzheimer du Québec https://www.societealzheimerdequebec.com/ ou à la fondation des maladies du cœur et de l'AVC https://www.coeuretavc.ca/ via leur site internet. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD du Boisé, pour leur dévouement et les bons soins prodigués.