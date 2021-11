ALAIN, Marie-Hélène



À Saint-Eustache, le 31 octobre 2021, à l'âge de 45 ans, est décédée Marie- Hélène Alain, enseignante dévouée et passionnée à l'école Les Grands Vents de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Elle était la fille de Mme Claire Ringuet (Jacques Ménard) et de M. Paul André Alain (Hélène Robitaille). Outre ses parents, elle laisse dans le deuil ses enfants: Félix Laniel et Élizabeth Laniel, sa sœur Julie Alain (Dominic Duval), ses neveux Maxime et Éliot et plusieurs autres parents et amis des régions de Montréal et de Québec, notamment Carole Thompson et Geneviève Morissette. La famille recevra les condoléances le vendredi 5 novembre de 15h à 18h au :Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Cancer du Sein du Québec.