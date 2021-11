GIASSON, Yvette Moreau



Au Centre d'hébergement Saint-Antoine, le 23 octobre 2021, à l'âge de 101 ans et 9 mois, est décédée dame Yvette Moreau, épouse de feu Marcel Giasson. Elle était la fille de feu Zoé Blanchet et de feu Noé Moreau (feu Gabrielle Imbeault). Elle demeurait à Québec.le vendredi 5 novembre 2021, de 19h à 21h,de 9h à 11h.et de là au cimetière de Saint-Jean-Port-Joli.Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Serge, Lucette, Louis (Danielle Dion), Clément (Diane Hayley); ses petits-enfants : Nicolas et Philippe (VéroniK Massicotte), Stéphanie (Philippe Coutu), Louis-Frédéric (Claudia Roy) et Guillaume (Priscille Gagnon), Suzanne (Todd Fortier), Nancy Jane (Andrew Campbell) et Nadine; ses arrière-petits-enfants : Justine, Gabrielle et Rose, Marie-Jeanne et Louis-Émile, Estéban, Noah et Owen, Easton et Hayley. Elle laisse également dans le deuil Lise Dion Parent et ses filles : Sophie, Catherine et leurs familles ainsi que de nombreux neveux, nièces. Merci au personnel du Centre d'hébergement Saint-Antoine, 3e étage, pour l'attention apportée et les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 527-4294.