TURCOTTE, Yolande



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 15 octobre 2021, à l'âge de 85 ans et 1 mois, est décédée madame Yolande Turcotte, épouse de feu monsieur Jean Marie Bélanger, fille de feu madame Juliette Hayfield et de feu monsieur Lucien Turcotte. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 10 h 45.L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie Bélanger (Jacques D'Amours) et Martin Bélanger (Caroline Gagné); ses petits-enfants: Éric D'Amours (Priscilla Whittom), Steve Bélanger (Geneviève Lessard), David, Sophie, Laurie, Alix et Ellie Bélanger ainsi que Tayana; sa soeur Thérèse (Raymond Simard); plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer.