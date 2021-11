GIROUX, Michel



À l'Hôtel-Dieu de Québec le 23 octobre 2021, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Michel Giroux, fils de feu monsieur J. Lionel Giroux et de feu madame Eva Grenier. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le samedi 6 novembre à compter de 10h au salon commémoratifet de là au cimetière Ste-Thérèse de Lisieux. Monsieur Giroux laisse dans le deuil son frère Clément Giroux (Sylvie Picard) et sa sœur Lucette; sa belle-sœur Diane Vaillancourt (feu Jean-Pierre Giroux), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de la résidence de l'Abri des Sages pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8 (418) 682-6387 www.coeuretavc.ca