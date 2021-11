ST-PIERRE MASSON, Marthe



Au Centre d'Accueil Saint-Joseph de Lévis, le 22 octobre 2021, à l'âge de 89 ans et 7 mois, est décédée madame Marthe St-Pierre, épouse de feu monsieur Bertrand Masson. Elle demeurait à Lévis, a demeuré à Saint-Jean-Port-Joli et la majeure partie de sa vie à L'Islet (Ville). Originaire de Saint-Aubert, elle était la fille de feu dame Eva Gamache et de feu monsieur Louis St-Pierre. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gilbert (Nathalie Dignard) et Brigitte (Alain Boutin); ses petits-enfants: Kim (Valéry Mariage St-Onge), Nicolas (Frédérique Laroche) et Maude Dignard Masson; Louis (Gabrielle Trudeau) et Vincent Masson-Boutin (Anne Perron); ses arrière-petits-enfants: Éliot et Évelyne Masson; sa belle-sœur: Gilberte Picard (feu Raymond St-Pierre). Elle est allée rejoindre tous ses frères et sœurs ainsi que plusieurs membres des familles St-Pierre et Masson. Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère merci au personnel du 2e étage du Centre d'Accueil Saint- Joseph de Lévis pour leurs attentions et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0. Des formulaires seront disponibles au salon. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, il est possible de venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque est obligatoire. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 12h30.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial.