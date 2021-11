SAVARD, Michèle



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de Michèle, après une courte hospitalisation. Elle nous a quittés le 23 octobre 2021.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Robert Gaulin, ses quatre enfants : Dominique (Denis Cormier), Éric (Nicole Grégoire), Christine (Claude Pratte) et Patrick ainsi que leur père Antoine Baby (Denise Faille); ses petits-enfants : Julien (Laurence Chabot), Élisabeth, Josef et Julia; ses arrière-petits-fils : Hubert et Paul; les deux filles de son conjoint, qu'elle aimait beaucoup : Isabelle (Bruce Norton) et Julie (Christian Verner); de nombreux neveux et nièces et des amies et amis de longue date, très chers à son cœur, soit Louise (feu Raymond), Réna et Bernard, Gaston et Renée, André et Huguette, Claire et Yvon. Elle était la sœur de feu Camille, François (feu Réjeanne Hamel), Louise et de feu Claude (feu Gisèle Girard). Elle était également la belle-sœur de Louise Richard et des membres de la famille Gaulin : feu Pierre (Huguette Bergeron), feu Louise (feu Léonce Gagnon), Suzanne (Jacquelin Bordeleau), feu Marc (Jackie Leblanc), Christiane (Jacques Maltais), feu Yves et de Liliane. Michèle a travaillé et milité fièrement pendant de nombreuses années à la FSE (CSQ) et à l'AREQ. Elle a déjoué le destin à 3 reprises dans les 20 dernières années en passant à travers de graves ennuis de santé et un accident de voiture majeur. Elle a pu conserver une belle qualité de vie grâce aux bons soins et au suivi attentif du Dr Claude Blier, du Dr Donald Rivest et de son conjoint, Robert, une personne d'exception. La famille vous accueillera à au, jour de l'anniversaire de Michèle qui aurait eu 83 ans cette année,La famille tient à souligner le bel accompagnement et l'excellent travail du personnel du 8e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis, particulièrement la délicatesse de Luce et Lucie. Vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à Fondation Laure-Gaudreault (fondationlg.org).