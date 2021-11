HACHÉ, Lina



À Québec, le 8 octobre 2021, est décédée madame Lina Haché, à l'âge de 81 ans. Épouse bien-aimée de monsieur Jocelyn Gagnon et la fille de feu monsieur Hector Haché et feu madame Clémence Bouchard. Elle laisse dans le deuil ses fils: Harold (Claire Gaudreault) et Robin; ses petits-enfants : Jonathan, Geneviève, Leyla et Fabien; son arrière-petite-fille Lilianna; ses frères : feu Ghislain, Réjean (Rosette Tremblay), Guy (Louise Huneault) et Bruno (Roseline Lespérance); son beau-frère Yves-Marie Gagnon ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille aimerait remercier le personnel du centre d'hébergement de Charlesbourg pour les bons soins prodigués. La famille recevra les condoléancesde 8h30 à 10h auVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société canadienne du cancer. Vos messages de condoléances peuvent être laissés sur notre site internet au www.dignitequebec.com