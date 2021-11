PARADIS, Lorinda



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Madame Lorinda Paradis, survenu à Québec le 21 septembre 2021 à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Elle était l'épouse de monsieur Gilles Laperrière et la fille de feu McCrena Johnson et de feu Wilfrid Paradis.L'inhumation de ses cendres aura lieu le samedi 20 novembre 2021, à 13h, au cimetière Notre-Dame-de-Belmont, 701, av. Nérée-Tremblay, Québec (Qc) G1N 4R8. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Johanne Laperrière (Stéphan Bouchard) et Daniel Laperrière (Sylvie Légaré); ses petits-enfants : Alexandra Bouchard (Philippe Bureau), Laurence Bouchard, Gabrielle Bouchard (Anthony Martel), Marc Laperrière et Rachel Laperrière (Gabriel Walsh); ses arrière-petits-enfants : Béatrice, Olivia, Simone et Louis Bureau; sa sœur Denise Paradis ainsi que sa belle-sœur Françoise Laperrière; ses cousins, cousines, neveux, nièces et plusieurs amis dont Yvonne Boutin ainsi que Michel et Louise Dubois. Outre ses parents, elle est partie rejoindre ses frères Roger, Lorenzo, Hector et sa sœur Jeannine Paradis, ainsi que son beau-frère Maurice et ses belles-sœurs Claire Laperrière (Albert Bélanger) et Ghislaine Laperrière (Roger Jacques). La famille tient à adresser des remerciements particuliers aux membres du personnel de l'étage de médecine interne de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi qu'à monsieur Martin Vézina, infirmier du CLSC pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent aussi se traduire par un don Société canadienne du cancer, 625 avenue du Président-Kennedy, bureau 402, Montréal (QC) H3A 3S5, téléphone : 1 866 343-2262.https://secure2.convio.net/tcrs/site/Donation2?df_id=2060&2060.donation=form1&mfc_pref=T&s_locale=fr_CA&_ga=2.157083390.490933899.1615316654-1932328747.1596123079