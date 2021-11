WRIGHT, Stuart Chapman



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de Stuart Chapman Wright le 18 octobre 2021, à l'âge de 95 ans de causes naturelles, dans sa chère demeure sise dans la ville de Québec. Les funérailles se tiendrontL'inhumation suivra à 12h30 au cimetière Mount Hermon, 1801 chemin Saint-Louis, Québec (QC) G1S 1H6.Stuart était l'époux bien-aimé de Mary Ellen Bacon Reisner (" Meb ") et de feu Joan Agnes Margaret Clarke Wright (" Joann "). Il était le père aimant et dévoué de Bradley (feu Susan Bodley) demeurant à Ottawa et de Sheryl (Malcolm Mercer) résidant à Toronto, le grand-père de Brennan (Sarah Toupin), Heather (Nicholas Waddell) résidant à Ottawa, Emily (Mathieu Wallace) demeurant à Revelstoke en Colombie-Britannique, Catherine (Cat) Mercer (Kyle Fair) et Caroline Mercer résidant à Toronto et arrière-grand-père de Charlotte, Lillian, et Evelyn, demeurant à Ottawa. Stuart était le troisième de quatre fils qu'ont eu feu Herbert Wright et feu Muriel Ramsey Wright de la ville de Québec. Il est allé rejoindre ses frères Howard et Leslie, ses beaux-frères Aubrey Clarke et Harold Corbett, ses belles-sœurs : Joyce Wright, Agnes Wright, Rosamond Corbett, Mickie Clarke et Diane Clarke ainsi que sa nièce Kathy Corbett. Stuart laisse dans le deuil son frère Arnold et sa belle-soeur Mary qui demeurent à Calgary, son beau-frère Justice Roderick Clarke de Thunder Bay, ses neveux et nièces : Wrights - Linda Wright Ropeleski, Sheila Neufeld, Brian, David, Ann et Caryl, Catherine, Melanie et Peggy; Corbetts - Roderick, Richard, Donald et Deborah; Clarkes - Keltie Dawn, Fraser et Wilson; ses cousins et cousines : Pauline Joyal, Norah Ramsey, Andrew Caddell, Sheila Morgan, Jennifer Jackson et plusieurs autres; George Keightley et sa famille ainsi que de nombreux amis, amies et collègues de travail. Le support et l'amour reçus directement ou en pensées de tous ceux qui aimaient Stuart ont été une grande source de réconfort pour lui et sa famille. La famille de Stuart se sent, par-dessus tout, choyée d'avoir eu la chance de le connaître. Il était d'une sagesse peu commune, réfléchi, gentil, prévenant, digne, généreux, il avait bon caractère, il était toujours de bonne humeur, aimant, loyal, humble, confiant et talentueux; un modèle exemplaire dont il ne se vantait jamais. Stuart adorait la ville de Québec et ses résidents. Lorsqu'il était étudiant universitaire, il a travaillé comme guide touristique, présentant la ville de Québec à tous ceux le désirant. Étudiant émérite, il a gradué de l'Université McGill puis ensuite de l'École de droit de l'Université Laval avant d'entamer sa carrière de notaire bilingue qui dura 65 ans, soit tellement longtemps que la Chambre des Notaires lui a attribué une plaque. Il était fier qu'un testament qu'il avait lui-même rédigé ait été adopté et louangé par la Cour Suprême du Canada. Il était un excellent athlète qui a pratiqué le ski alpin jusqu'à l'âge de 87 ans. À l'âge de 65 ans, il a même fait subir un revers au tennis, à un joueur d'une quarantaine d'années mais il l'a fait avec tellement de grâce que le perdant s'est tout de même senti gagnant. Durant ses dernières semaines de vie, Stuart a séjourné à la résidence Saint Brigid's Home où ses accomplissements de vie étaient bien à la vue sur les murs de sa chambre. Sous la bannière " Ce que je n'aime pas " était écrit " Être chatouillé " mais aussi, de façon très révélatrice, " Décevoir quelqu'un ". Stuart n'a jamais déçu personne (cependant nous ne savons pas combien de gens l'ont chatouillé).