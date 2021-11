VOYER, Roger



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le samedi 30 octobre 2021, à l'âge de 85 ans et 8 mois, est décédé monsieur Roger Voyer, époux de feu Normande Martel, conjoint de madame Ghislaine Lachance et fils de feu Daniel Voyer et de feu Émilienne Poulin. Il demeurait à Saint-Georges. La famille recevra les condoléances à la, le samedi 6 novembre de 9h à 11h15.suivi de l'inhumation au cimetière de Vallée-Jonction sous la direction deIl laisse dans le deuil outre sa conjointe, madame Ghislaine Lachance; ses enfants: André (Chantal Dumas), Marie-Claude (Étienne Gendreau) et Patricia (Johan Audet); les enfants de sa conjointe: Nancy Mercier (Jacques Nolet) et Pascal Mercier (Nathalie Maheux); ses petits-enfants: Samuel Gendreau, Collin Gendreau, Ane-Elsa Lambert, Rosalie Voyer, Lydia Voyer, Juliette Lambert et Amandine Lambert. Il était le frère de: Huguette Voyer (feu John Griffin). Il était le beau-frère de: feu Gisèle Martel (Roland), Louisette Martel (feu Aldé), Ginette Martel (Jean-Claude), Gilles Martel (Diane), Claude Martel, Linda Martel (Linda), Jeanine Lachance (Guy), Armand Lachance (Micheline), Florian Lachance, Rachel Lachance (Jean), Raymond Lachance (Françoise), Roméo Lachance, Réjean Lachance (Diane), Marcel Lachance (Carmen), Daniel Lachance (Solange) et feu Lise Lachance. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille aimerait remercier l'équipe de la Résidence L'oiseau Bleu, en particulier Audrey-Anne et Jonathan, l'équipe du CLSC ainsi que le personnel de la Coopérative de solidarité de service à domicile pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal (Québec), H1N 1C1.