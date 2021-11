LA RUE, Augustin



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 28 août 2021, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Augustin La Rue. Il était le fils de feu madame Marie-Esther Landry et de feu monsieur Eugène La Rue. Il a aussi été l'époux de feu Bertrande Lortie. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil sa sœur Thérèse; son beau-frère Robert Bertrand (feu Annabelle La Rue); sa belle-sœur Diane Da Sylva (feu Jean La Rue); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis, dont ses amis de la Résidence du Collège de Beauport.de là au cimetière de la Nativité. La famille remercie le personnel de la Résidence du Collège pour l'attention portée et la qualité des soins.