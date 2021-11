BEAULIEU, Gilles



À Québec, le 20 octobre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Gilles Beaulieu, époux de feu madame Hélène Proulx décédée le 15 avril 2021, fils de feu monsieur Alphonse Beaulieu et de feu madame Dinah Caissey. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil son fils Michel (Karine), sa fille Mélissa (Tommy) et ses petits-enfants; ses frères et sœurs: Marielle (feu Jean-Marie Pelletier), Jacquelin (feu Denyse Ouellette), feu Jean-Denys, Louise (feu Gabriel Zako), Yves (Élianne Deblois), feu Andrée, (feu Gérard Carrier); les membres de la famille Proulx, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. L'inhumation des cendres de monsieur Gilles Beaulieu et de son épouse madame Hélène Proulx se feront à une date ultérieure au printemps 2022.