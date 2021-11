DAIGLE, Michel



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 26 octobre 2021, à l'âge de 72 ans et 7 mois, est décédé monsieur Michel Daigle, époux de madame Lisette Turgeon, fils de madame Gabrielle Asselin et de feu monsieur Germain Daigle. demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h à 14 h.L'inhumation des cendres se fera au Cimetière Parc Commémoratif La Souvenance. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Julie (Jean-François Carpentier) et Johanne; ses petits enfants: Billie, Daphnée, Yannick, Médérik (Laurie-Émilie Clavet) et Antonin; son arrière-petit-fils: Dwayne; son frère et ses soeurs: Danielle, Jean-Yves (Jeanne Mance Aubin), Sylvie et Sonia (Claude Plante); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Turgeon; sa tante Thérèse Daigle; plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe du CRCEO et le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca.