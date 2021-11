DUBOIS, Aline Huot



Au Centre d'Accueil St-Joseph de Lévis, le 26 octobre 2021, à l'âge de 98 ans, est décédé madame Aline Huot, épouse de feu monsieur Gérard Dubois. Elle était la fille de feu Wilfrid Huot et de feu Maria Bilodeau. Elle demeurait autrefois à St-Étienne-de-Lauzon. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Louisette (feu Gaétan Garneau), Nicole (feu Jacques Mc Cabe), Francine (Guy d'Anjou), Jacques (Huguette Bédard), Denise (Michel Rousseau), feu Linda; ses 18 petits-enfants et 26 arrière-petits-enfants. Elle laisse aussi sa sœur Cécile (feu Roland Boucher); ses belles-sœurs: Gisèle Dubois, Marie-Reine Bouchard (feu Philippe Dubois). Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: feu Armand Huot (feu Cécile Dubois), feu Omer Huot (feu Jeannette Dubois), feu Léa Huot (feu Antonio Saindon), feu Robert Huot (feu Aline Bolduc), feu Bella Huot, feu Jeannette Huot (feu Armand Saindon), feu Maurice Huot (feu Germaine Béland), feu Gérard Huot, feu Yvette Huot (feu Robert Bouchard); ainsi que les beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dubois. Elle laisse également dans le deuil neveux et nièces. Sincères remerciements à tout le personnel du 3e étage du Pavillon St-Joseph pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 9h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière Appalaches, 1494, route du Président Kennedy Nord, C.P. 1, Ste-Marie, Québec, G6E 3B4, Site internet : https://www.alzheimerchap.qc.ca/.