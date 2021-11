DUMONT, Laurence Paradis



À l'unité des soins palliatifs et de fin de vie du centre hospitalier Jeffery Hale, le 30 octobre 2021, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Laurence Paradis, épouse de monsieur Jacques Dumont, fille de feu Oscar Paradis et de feu Marie-Marthe Morneau. Elle demeurait à Québec. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Rémi (Nathalie Groleau) et Mathieu (Carolyn Naud); ses petits-enfants: Myriam, Rosalie, Eric, Julia et Alyssa; ses sœurs et frères, belles-sœurs, beaux-frères: feu Roger Dumont (Claire Demers), feu Pauline (feu Gérard Lafrance), feu Louisette, feu Denise (feu Louis-Marie Lajoie), feu Louis-Georges (Claire Lajoie), Benoit (Monique Lizotte), feu Jean-Robert (Janine Thériault), feu Céline (André Béland), Gisèle (Marc Sheedy), feu Odile (Jacques Bolduc); ainsi que de nombreux neveux et nièces. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec et celui de l'unité des soins palliatifs et de fin de vie du centre hospitalier Jeffery Hale. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale, https://amisdujhsb.ca/donner/, ou à la Fondation québécoise du cancer, https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-donEn respect avec les mesures sanitaires en place, la famille vous accueillera aule samedi 6 novembre de 19h à 22h et le dimanche 7 novembre à compter de 9h.