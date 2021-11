HAMEL, Thérèse Paquet



À l'Hôpital Chauveau, le 7 octobre 2021, à l'âge de 73 ans, est décédée dame Thérèse Paquet, épouse de feu monsieur Michel Hamel. Elle était la fille de feu dame Marie-Jeanne Bédard et feu monsieur Louis-Philippe Paquet. Elle demeurait à Québec.Tu as toujours été là pour nous tous et nous avons été avec toi jusqu'à la fin. Tu nous as inspirés par ta force, ta détermination et ton courage face à l'adversité. Nous te garderons dans nos souvenirs ainsi que tous les beaux moments passés ensemble. La famille vous accueillera aule samedi 6 novembre 2021 de 9 h 00 à 10 h 30.et de là au Cimetière Saint-Charles.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Geneviève (Raynald Brindamour) et Sébastien (Hélène Bhérer); ses petits-enfants : Leah Brindamour, Catherine et Alexandre Hamel; sa sœur Micheline (feu André Desgagné); ses nièces : Marie-Ève et Isabelle Desgagné ainsi que ses neveux et nièces de la famille Hamel, ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du CLSC de Charlesbourg et la Dre Paquette ainsi que le personnel du secteur des soins palliatifs de l'Hôpital Chauveau et la Dre Lavoie pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. :418-683-8666, site web : www.cancer.ca