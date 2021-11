LACHANCE, Robert



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 31 octobre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Robert Lachance, fils de feu dame Yvonne Garneau et feu monsieur Désiré Lachance. Il demeurait à Québec.le vendredi 12 novembre 2021 de 18 heures à 21 heures.Il laisse dans le deuil ses enfants : Serge (Marie-Thérèse), Célyne (Michel), Yves, Nathalie, Robert (Éloïse), Sébastien (Elisabeth), Mathieu, Katarie (Jonathan) et Nicolas (Claudie); ses petits-enfants : Véronique (Vincent) et Caroline (Matthieu), Marylène (Germain), Karine (Dominic) et Anik (Maxime), Cédrik et Yann, Jessica (Sébastien), Alexandre, Gabriel, Danaëlle, Élodie et Daïna, Kate et Tommy, Florence et Hugo, Rose-Marie et Louis-Thomas; ainsi que ses nombreux arrière-petits-enfants, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, tout particulièrement Louise et Sylvie. La famille tient à remercier le personnel soignant en traumatologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et particulièrement les docteurs Martin Lesieur et David Trépanier pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Centraide Québec, 3100, avenue du Bourg-Royal, bureau 101, Québec (Qc) G1C 5S7, tél. : 418-660-2100.