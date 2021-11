Pour renseignements :



Stuart faisait partie du Cercle de la Garnison de Québec et de l'Église Unie Chalmers-Wesley où il a passé d'innombrables heures de bonheur. Durant ses jeunes années, il faisait partie du YMCA et aidait à mettre en place le Camp Naskapi pendant les périodes estivales. Il était le moteur du brillant spectacle de variétés Y's-A-Poppin', travaillant à titre de co-auteur, producteur, directeur, maître de cérémonie et jouant même dans les sketchs devant le rideau pendant les changements de scènes. Il s'occupait des 2000 personnes présentes dans l'audience comme s'ils étaient tous des amis accueillis dans son propre salon. Il n'était pas nerveux de le faire car, comme il le disait, " Ce n'est pas à propos de moi ". Stuart n'était pas centré sur lui-même. Il était centré sur sa famille, ses amis, ses collègues et ses clients de chez Côté Taschereau Samson Demers. Tous en sont sortis grandis. La famille souhaite remercier tous les membres du merveilleux personnel, infirmiers, infirmières et médecins du Centre de jour de Jeffery Hale, de l'Hôpital Saint-Sacrement et de la résidence Saint Brigid's Home pour les soins et le support qu'ils ont donnés à Stuart tout au long de ses dernières années, derniers mois et derniers jours. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Citadel, 2000-1270 chemin Sainte-Foy, Quebec (QC) G1S 2M4, téléphone: 418 684-2262 ou à l'Église Unie Chalmers-Wesley, 78 rue Sainte-Ursule, Québec (QC) G1R 4E8, téléphone: 418 692-2640.https://citadelfoundation.ca/https://chalmerswesley.org/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.