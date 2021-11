SANFAÇON, Roland



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 30 octobre 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Roland Sanfaçon, professeur émérite de l'Université Laval, époux de feu Colette Pérol et compagnon de Noëlla Fournier. Il était le fils de feu Marie-Jeanne Bégin et de feu Léopold Sanfaçon. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à la, de 12h à 14h.Il laisse dans le deuil ses enfants (gendre et petits-enfants): Hélène Sanfaçon (Guus Bakkeren, Erik Bakkeren, Ciska Bakkeren), Anne Sanfaçon, Jean-Yves Sanfaçon; ses frères et sœurs (beaux-frères, belles-sœurs): Rachel Sanfaçon (feu Damien Morissette), Henri Sanfaçon (feu Renée Létourneau), Marie-Paule Sanfaçon, feu André Sanfaçon (Cécile Goulet), Robert Sanfaçon (Marie-Claire Gagnon), Angéline Sanfaçon (Benoît Abel), Madeleine Sanfaçon (feu Jean-René Tousignant), Claire Sanfaçon; ses beaux-frères (belles-sœurs): feu Roland Pérol (feu Yvonne Pérol), Hubert Pérol (Noële Pérol), feu Jean-Claude Pérol (Michèle Maillet); sa compagne Noëlla Fournier, le fils (belle-fille et petits-enfants) de sa compagne: Lester Bélanger (France Garon, Alexandre Bélanger, Sophie Bélanger); les frères et sœurs (beaux-frères, belles-soeurs) de sa compagne: Réjean Fournier (Gisèle Bergeron), Odette Soucy (feu Roland Fournier), Hélène Fournier, Claude Fournier; ainsi que de nombreux neveux, nièces, amis et collègues. La famille tient à remercier les médecins du Centre de recherche clinique et évaluative en oncologie (CRCEO), dr Michele Lodde, dr Éric Lévesque et le dr Nicolas Marcoux, madame Chloé Lévesque du CLSC Basse-ville et Limoilou (soins palliatifs), le personnel infirmier de la résidence St-Patrick. Bien que ce fût bref, la famille a apprécié le dévouement et la sensibilité du personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, 418 525-4385 ou à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 683-8666.