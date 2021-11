DORVAL, Marcel



À l'unité de soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 28 octobre 2021, à l'âge de 91 ans et 9 mois, est décédé entouré solidairement de ses proches, monsieur Marcel Dorval, époux en 1res noces de feu Monique Giroux et en 2es noces de feu Marcelle Tousignant. Il était le fils de feu Éphrem Dorval et de feu Léontine St-Pierre. Il demeurait au Manoir de l'Atrium à Charlesbourg.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil ses enfants, son gendre et ses belles-filles: Denis (Lyne Roy), Lorraine (Guy Poulin), Bernard (Isabelle Lépine); il était aussi le père de feu bébé Caroline; ses petits-enfants: Pierre-Luc (Catherine Parent), Marc-Olivier, Marie-Ève (Guillaume Martin) et Vincent; ses arrière-petits-enfants: Thomas et Olivia; ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs: Fernande Goupil (feu Jean-Paul Dorval), Denise (feu Maurice Bernard), Colette (feu Gaétan Bilodeau), Yvon (Gemma Bilodeau), Ghislaine (Claude Descôteaux), Roger (Jacques Gendreau), Raymond (Luc Vigneux), Louise (Bernard Godbout), Lucie et Richard (Aline Plante). Il était également le frère de feu: Paul-Henri, Réjeanne, Gaston, Robert, Yolande, Laurianne et Jacqueline Dorval; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tousignant: Yvonne Tousignant (feu Laurier Bergeron), Claire Tousignant (Yvon Blais), Georges Tousignant (Solange Bédard), Jacqueline Michel (Feu Robert Tousignant), Laurence Vaillancourt (feu Antoine Tousignant); ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Giroux: Véronique Giroux et Micheline Blouin Giroux (Marc-André Fortier); ses filleules: Chantale Tousignant, Anne Grenier et Josée Dorval (Daniel Dufour); son amie Maude Bernier ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Un remerciement à tout le personnel du Manoir de l'Atrium et au personnel de l'urgence, des soins intensifs et des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise ainsi qu'aux médecins Dre Nicole Thibault, Dre Marie-Noëlle Côté et Dre Jacynthe Lambert pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale (FAIS), 1 avenue du Sacré-Cœur, Québec (Québec) G1N 2W1, tél : 418 691-0766, https://www.jedonneenligne.org/fondationfais/, des formulaires seront disponibles lors des condoléances.