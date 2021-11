FORTIER, Lorraine



À l’Hôtel-Dieu de Québec, le 16 octobre 2021, à l’âge de 64 ans, est décédée madame Lorraine Fortier, épouse de monsieur Benoît Fortier. Elle était la fille de feu Raymond Fortier et de feu Irène Laroche. Elle demeurait à St-Janvier-de-Joly. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Benoît, ses enfants : Éric (Katya Moreau), Denis (Isabelle Bernier), Sébastien (Victoria Avoine); ses petits-enfants : Shelby, Eleonor et Laetitia Fortier, Alycia, Eloïse et Zachary Fortier; ses frères et sœurs : André (Nicole Plante), Jean-Luc (Judy De Groot), Gisèle (Jean-Claude St-Onge), Jean-Guy, Micheline (feu Réal Dostie, Yvon Bouchard), Diane (Marcel Rivard); Paul (feu Doris Pagé), Omer (Diane Marchand), François (Diane Bergeron), Hélène (Marcel Laroche), Mariette (Réjean Bélanger), Jacinthe (Yvon Demers), André (Lucie Chicoine), Philippe (France Carrier); ses neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et collègues de travail. La famille remercie le personnel de l’hôpital l’Enfant-Jésus de Québec et de l’Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués à Lorraine. La famille vous accueillera à la maison funérairele vendredi 5 novembre 2021 de 19h à 22h età compter de 8h30.Vos témoignages de sympathie par un don à la Fondation Héma-Québec ou à la Fondation CHU de Québec.