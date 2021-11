GIGUÈRE, Michel



À l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 18 octobre 2021, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Michel Giguère, fils de feu Victor Giguère et feu Lucienne Boulanger. Il demeurait à Québec depuis sa tendre enfance. Il laisse dans le deuil son fils: Simon Gilbert-Giguère (Laurie Dionne); sa petite-fille: Eva Giguère; son beau-fils: Martin Gilbert-Montminy; ses frères et soeurs: feu Gérard (Donate Giroux), Ghislaine (feu Robert Bergeron), feu Olive (feu Robert Hunter), feu Gaston (Jeannine Cloutier), Fernand (Huguette Plante), feu Réjean (Ghyslaine Bussière) et Ginette (Paul-André Larcher) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'amour que vous avez témoigné envers monsieur Giguère tout au long de son séjour avec nous. Nous tenons aussi à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour l'attention et les bons soins prodigués.