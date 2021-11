PRUNEAU, Yvon



À Saint-Alexis-des-Monts, le 12 octobre 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé subitement monsieur Yvon Pruneau. Il demeurait Saint-Alexis-des-Monts, autrefois à Tourville, comté de L'Islet. Il était le fils de feu madame Marie-Jeanne Caron et de feu monsieur Joseph Pruneau. Il laisse dans le deuil ses enfants: Serge, Sylvie et leur conjoint(e); sa conjointe Nicole Blanchette et la famille de celle-ci, ainsi que ses grands amis Louis et Lucille. Il était le frère et le beau-frère de: feu Paul Émile (feu Rachel Dubeau), feu Gaston, (Dolorès Thibault), feu Magella, (feu Laurent Bourgault), Marguerite (feu Adrien Thibault) et Claudette (feu Roméo Thibault). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et ses nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ses amis(es). Pour son dernier repos, un moment de recueillement aura lieu ultérieurement lors de l'inhumation de ses cendres au cimetière paroissial de Tourville.