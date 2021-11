BIDÉGARÉ, Francine



Au CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus), le 24 octobre 2021, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Francine Bidégaré, ex-conjointe de feu Réjean Marcoux. Elle était la fille de feu Gabriel Bidégaré et de Yvette Giguère. Elle demeurait à Québec. La famille vous accueillera leà compter de 13h30 au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière St-Ignace de Loyola (Giffard) dans l'intimité de la famille. Madame Bidégaré laisse dans le deuil ses enfants: Enrico (Amélie Laflamme), Nina (Mathieu Girard); ses petits-enfants: Étienne Denis, Coralie Marcoux, Édouard Marcoux, Éliot Girard; sa sœur: Nicole Bidégaré (Richard Leprêtre); son beau-frère Harold Marcoux; ses belles-sœurs, particulièrement : Gaétane Marcoux, Monique Harvey et Lise Tremblay ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel des soins palliatifs & l'équipe de jour du département de la chirurgie de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3 www.cancer.ca