FRENETTE, Marcel

Dans le confort de sa maison, le 27 septembre 2021, nous a quittés en toute quiétude à l'âge de 86 ans et 6 mois, est décédé entouré de ses enfants monsieur Marcel Frenette, époux de feu Bernadette Rhéaume. Fils de feu Lauréat Frenette et de feu Marie Doddrige, il demeurait à Québec. Il a réussi à demeurer chez lui et d'y fermer les yeux à tout jamais. Il laisse dans le deuil sa fille chérie : Sylvie; son fils adoré : Pierre (Marie-Chantal Morin); ses petits-fils : David et Nicolas (Lisa leur mère); ses frères défunts : Henri (feu Laurence Paradis), Lauréat, Raymond, André (Marcelle Bouffard), Jean-Guy (Louise Gravel), feu Jacqueline (feu Hermel Gauthier); sa sœur : Pierrette (feu André Lainé) et Gaston. Son filleul attentionné : Patrick et Lyne, sa nièce au grand cœur. Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rhéaume, plusieurs neveux, nièces, filleuls, cousins, cousines, ami(e)s et son ami de la famille : Fernand (feu Lise Deslauriers). Les arrangements funéraires ont été laissés aux soins du :Selon ses volontés il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial à son médecin de famille à domicile Dr Pierre Jinchereau pour ses bons soins et sa grande disponibilité.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec. (6070 rue Sherbrooke Est, Bureau 104) ainsi qu'à la Fondation de l'institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q) (2725 Ch Ste-Foy, Québec, QC G1V 4G5). Pour rendre hommage à M. Frenette, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com.