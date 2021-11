ROY, Gaëtan



Je m'étais donné comme défi de rester le plus longtemps possible près de celles et ceux que j'aimais mais j'ai dû vous quitter le 10 octobre 2021. Je vous suis profondément reconnaissant pour tout l'amour que j'ai reçu.où ma famille vous accueillera pour les condoléances à compter de 9 h 15. L'inhumation se fera au cimetière St-Ignace-de-Loyola immédiatement après les funérailles. Je laisse dans le deuil ma compagne de vie Nathalie Boulay; ma mère Yolande Labbé (feu Paul-Henri Roy), mes frères: Serge (Louise Drouin) et Réjean (Johanne Robitaille); mes sœurs: Lucie (Réjean Gauvreau) et Marie-Claude (Gary Roussel); mes neveux et nièces: Christian, Nicolas, Frédéric, Cindie, Daphné, Dominic et Jacob; mes beaux-frères et belles-sœurs de la famille de ma conjointe ainsi que neveux et nièces; mes tantes, plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Un grand merci à toutes les personnes qui m'ont prodigué des soins, notamment Dre Isabelle Deshaies, Dr Pierre Diamond, Chloé Lévesque-Gagné, infirmière clinicienne, et toute l'équipe des soins palliatifs de la Maison Michel-Sarrazin. Un remerciement particulier à Daniel, René et Richard pour leur amitié et leur soutien. Veuillez noter que les mesures sanitaires en vigueur seront mises en place dont le port du couvre-visage, la distanciation physique et le registre des présences. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, téléphone : 418 687-6084, site web : www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.