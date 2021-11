AUGER, Justin



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 16 septembre 2021, à l'âge de 89 ans et 3 mois, est décédé monsieur Justin Auger, époux de madame Lucette Gobeil, fils de feu madame Justine Massicotte et de feu monsieur Antonio Auger. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h.La mise en niche des cendres se fera au Cimetière St-Charles au Mausolée Marie-de-l'Incarnation, 1460, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, en toute intimité à 14 h 30. Outre son épouse, madame Lucette Gobeil, il laisse dans le deuil sa fille Linda (Marc Tessier); ses petits-enfants: Karina Tessier (Jonathan), Cindy Tessier (François), Jimmy Auger (Frédérique) et Vincent Auger; ses arrière-petits-enfants: Mikael, Maely et Amy-Lee; son frère et ses soeurs: Marcel, Yolande et Lilianne (Jacques Damourette); ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Gobeil: Marcel (Jacqueline Jean), Micheline (feu Gaston Côté) et Marie-Paule (feu Jean-Guy Brunelle); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s en particulier Nicolas Périni (Aline), Fred Garneau et Jacques Moreau (Alice). Il est allé rejoindre ses enfants: Gaston et Rémy ainsi que ses beaux-frères et ses belles-soeurs qui l'ont précédé: Gaston (feu Madeleine Hallé), Carmelle, Jean-Guy (feu Monique Giguère), Vincent (Fernande Lambert), Nicole, Murielle (Yvan Masson), Annette (feu Jocelyn Robitaille) et Diane Favron. La famille tient à remercier tout le personnel du département des soins palliatifs de l'IUCPQ en particulier à Dr Charles Morasse et à l'aumônier qui l'a aidé à cheminer dans les dernières semaines de son parcours. La famille tient à exprimer toute sa reconnaissance auprès de sa nièce Johanne Gobeil pour toute l'aide apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec et/ou à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.