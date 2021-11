GAUTHIER, Nicole Ratté



C'est grand la mort.C'est plein de vie dedans.Félix LeclercC'est dans la douleur et avec grande tristesse que notre famille annonce le décès de madame Nicole Ratté, à l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 14 octobre 2021, à l'âge de 82 ans. Elle est allée rejoindre son époux bien-aimé, feu monsieur Maurice Gauthier, qui l'attendait les bras ouverts. Elle était la fille de feu monsieur Maurice Ratté et de feu madame Jeanne Savard. Elle demeurait à Québec.Après la cérémonie, les cendres seront mises en terre par la famille au cimetière paroissial attenant à l'église. Vous qui l'avez connue, venez lui faire vos adieux. Nous en serions honorés.Votre soutien et vos condoléances peuvent également se traduire par un mot dans l'avis de décès publié au site web du Groupe Garneau, Thanatologue (lien URL: https://groupegarneau.com/avis-deces/). Elle laisse dans le deuil ses trois enfants: Vianney (Chantal Caron), Jean-Richard (mieux connu sous son nom de coiffeur Alexandre) et Clermont; ses petits-enfants: Michaël, Laurance et Maude; son arrière-petit-fils: Philippe; ses frères et sœur: Jacques (Élisabeth Boulet), Marthe (feu Bertrand Laroche) Yvon (Sylvie Bédard) et feu Richard; ses beaux-frères et belles-sœurs de la grande famille Gauthier: feu Lucien (feu Jeanne-Mance Savard), Rolande (feu Roger Gagnon), feu Jean-Marc (Juliette Bussières), feu Roméo (feu Jeannine Trottier), feu Denis (feu Claudette Bussières, sa belle-sœur qu'elle aimait tant), feu Vincent (feu Ethel Le Royer), Thérèse (feu André Belle-Isle), feu Nelson (Josée Lacoursière), Marguerite (feu Jean-Pierre Coulombe), Serge (Diane Côté), feu Claire et feu René; ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis et particulièrement sa grande amie d'enfance Pauline Beaudoin-Bernatchez (Paul Beaudoin) et son beau Marc (Malegue) dont les appels la comblaient de bonheur. La famille tient à remercier très sincèrement tout le personnel de la résidence Côté Jardins et de l'Hôpital Laval pour leurs soins si attentionnés. Vous avez fait preuve de dévouement et de compassion qui nous ont profondément touchés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la maison Lauberivière (www.lauberiviere.org).