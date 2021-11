Air Canada choque encore!

Ma foi, cette société ne comprendra jamais, ou ne désire pas comprendre que le français, une des deux langues officielles au pays, doit être respecté au même titre que la langue anglaise, de surcroît au Québec. Il me semble que cela coule de source, non! Pourtant Air Canada connait très bien le box des accusés au Commissariat des langues officielles du Canada. Cela depuis des années!

Son président, Michael S. Rousseau, se targue de ne pas avoir le temps d’apprendre le français. Non mais, ai-je une poignée dans le dos pour le croire? Il ne le voulait simplement pas! Cet homme d’âge mûr ne manquait certes pas de temps dans sa vie pour le faire, sa volonté était volontairement absente.

Parler les deux langues!

Entre vous et moi, tentez d’atteindre le poste de PDG d’Air Canada ou de gouverneur général du Canada en étant unilingue francophone! On s’en reparlera car on vous dira dès les premières secondes qu’il est important de parler les deux langues. Pourtant Michael S. Rousseau et Mary May Simon l’ont fait chacun de leur côté en ne parlant pas le français!

Où était donc le Commissariat des langues officielles du Canada, un chien de garde incapable d’aboyer lorsque c’est nécessaire, pour défendre le français lors de la nomination de Mary May Simon comme gouverneure générale du Canada par Justin Trudeau? Mme Simon n’a même pas eu à naviguer face à de très forts vents de face.

Doit-on crier avec véhémence à l’injustice puisque visiblement on transgresse les exigences de l’emploi selon que vous êtes anglophone ou francophone? Est-ce normal?

Ma confiance envers le fédéral et Air Canada avait des rides, maintenant elle est fracturée! Oui Air Canada, de par son ADN, choque encore!

Michel Beaumont, Ingénieur à la retraite, Québec