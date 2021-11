«Apprendre le français», c’est la moindre des choses selon Vincent Guzzo

Même si la déclaration du président d’Air Canada était malhabile selon Vincent Guzzo, fondateur des cinémas qui porte son nom, il remet en question les intentions de Michael Rousseau qui a vécu les 14 dernières années à Montréal.

Le président d'Air Canada avait mentionné mercredi qu'il avait toujours pu vivre à Montréal sans parler français.

«On est au Canada dans un pays bilingue. On a une compagnie qui opère à travers le Canada. On sait qu’il y a environ 8 millions de francophones au Québec. Je pense que ce serait le minimum d’avoir des dirigeants et une culture bilingues intégrés chez Air Canada», explique Vincent Guzzo.

M. Guzzo affirme que les anglophones doivent apprendre le français pour comprendre ce qui se passe réellement au Québec tant au niveau politique que dans la culture.

«Moi, j’ai appris mon français et mon anglais et j’ai gardé mon italien que mes parents m’ont appris aussi», souligne l'homme d'affaires.

Selon lui, il va falloir des gestes concrets de la part du gouvernement pour montrer l’importance de parler en français au Canada.

«Va falloir exiger du ministre Rodriguez qu’il ajoute de meilleurs arguments que simplement dire que la langue française est belle, mais ce n’est pas parce qu’elle est belle qu’il faut l’apprendre, c’est parce qu’on est un pays bilingue supposément donc mettez votre pied à terre et assurez-vous que dans l’Ouest canadien, il a une éducation en français aussi», mentionne le fondateur des cinémas Guzzo.

Par contre, le fondateur des cinémas Guzzo précisent que l’anglais reste la langue d’affaires et que si tous les francophones apprenaient l’anglais, il y a aurait plus de chance que les dirigeants de grandes entreprises soient bilingues.

«Si un jour on veut avoir les grosses jobs comme être un président d’une banque. Je pense que de prétendre d’avoir un unilingue francophone, ce serait rêver en couleur», dit-il.