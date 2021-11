LANGLOIS, Roch



À Beauport, le 17 octobre 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Roch Langlois, fils de feu Émile Langlois et de feu Berthe Isabelle. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillerade 13h à 15h au centre commémoratifhttps://funeraweb.tv/diffusions/39936. L'inhumation suivra au cimetière de la Nativité de Notre-Dame rue du Fargy. Il laisse dans le deuil ses deux enfants dont il était très fier, Richard et Sylvie, ainsi que leur mère Lise Simard, ses deux petits-fils adorés Samuel et Anthony Delisle, ses frères Pierre-Paul (France Denis), Normand (Gisèle Bilodeau), Michel, sa filleule Véronique, son filleul Éric, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines. Il était aussi le frère de feu Madeleine (feu Pierre Giroux), feu Roger (frère mariste), feu Jean-Louis (feu Thérèse Bondaz), feu André (Cécile Bélanger), feu Denis. Il laisse également dans le deuil sa compagne de vie des dernières années Denise Pilotte Crépault ainsi que sa famille, plusieurs amis et anciens collègues de travail de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud de Montmagny, employés et résidents de la résidence Cardinal-Vachon de Beauport où il habitait depuis 10 ans. Salutations spéciales à madame Geneviève Harvey, responsable des loisirs. Un merci spécial aux différents médecins et au personnel infirmier qui l'ont soigné au fil des ans. Pour ceux et celles qui le désirent, des dons peuvent être faits à la Fondation des maladies du cœur ou à la Société Canadienne du cancer ou à la Maison la Frontière de Montmagny où Roch a agi comme bénévole durant plusieurs années; il s'agit d'un organisme de charité, une maison de secours et d'accueil qui vient en aide aux gens dans le besoin et ce, depuis 40 ans !