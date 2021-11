LACHANCE, Lucien



À l'hôpital Saint-François d'Assise, le 23 octobre 2021, est décédé monsieur Lucien Lachance, époux de madame Lousiette Lee et fils de feu monsieur Mandoza Lachance et de feu Marguerite Cantin. Il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille, Manon (Michel Léger); ses petites-filles: Katherine (André Carridice) et Marie-Pier Léger (Samuel Vachon); ses arrière-petites-filles adorées: Layla et Laeticia Carridice. Il était le frère de feu Pierrette (feu Rudgero Sfriso). Il laisse également dans le deuil sa cousine Josette Mathieu, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lee: Denise (feu Joseph Bolduc), Huguette (Gilles Germain), feu Micheline (Paul Tremblay, Rose Daspe), feu Serge, feu Michel (Linda Dignard), Diane, Francine, (Guy Labbé), Jocelyn (Martine Morneau) et Gaétan (Danielle Gingras). Il laisse aussi dans le deuil sa filleule: Nadine Germain, son filleul Luc Gauthier, ses nièces: Anna et Lisa Sfriso, Karine et Annie Labbé, Sabrina Lee; ainsi que de nombreux tantes, oncles, cousins cousines, et amis. La famille a confié monsieur Lachance auLa famille recevra les condoléancesde 10h à 13h30.L'inhumation sera à une date ultérieure. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital Saint-François d'Assise du A6 ouest pour l'écoute à la famille et les bons soins prodigués.