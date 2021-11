CÔTÉ, Gonzague



Le 30 octobre 2021, est décédé, au Jardin de MesAnges, à l'âge 99 ans, époux de Mme Élianne Germain demeurant à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. Il était le fils de feu M. Henri Côté et de feu Mme Marie St-Gelais et le beau-fils de feu M. Arthur Germain et de feu Mme Imelda Gagné. Les membres de la famille recevront les parents et amis aule vendredi 5 novembre 2021 de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h 30, et le samedi 6 novembre 2021, jour des funérailles, de 8 h 30 à 10 h 30.M. Gonzague Côté a été confié au crématorium Hébert et fils de Roberval et ses cendres seront déposées au cimetière de Métabetchouan.Outre son épouse Mme Élianne Germain, il laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Guy (Édith Fortin), Carole (feu Maurice Villeneuve), Jacques (feu Thérèse Turcotte), Claude (Jacques Ménard) et feu Christian (Hélène Gervais); ses 10 petits-enfants; ses 12 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs; ses beaux-frères et belles-sœurs; ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.