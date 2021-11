MARCEAU, Fabienne Gilbert



À Lévis, le 15 octobre 2021, est décédée Mme Fabienne Gilbert, fille de feu Léon Gilbert et de feu dame Hélène Dion. Elle demeurait à Saint-Anselme. Elle laisse dans le deuil son conjoint des 55 dernières années M. Léandre Marceau et ses fils adorés : Romain (Maryse Nadeau), Éric (Sophie Côté) et Dominique; ses petits-enfants : Stéphane, Marilyn (Stéphane Boucher) et Jocelyne (Sandryn Thomassin); ses frères et sœurs : feu Léandre (Antoinette Roy), Pauline (feu Albert Boutin), feu Marielle (feu Léo Pérré), feu Laval (feu Laurence Prévost), feu Daniel (Gisèle Lacroix), feu Claudette (feu Roger Massé), feu Jean-Marie, Pierrette (Raynald Desrosiers), feu O'Neil (feu Charlotte Grondin), Huguette et feu Noëlla (feu Benoît Têtu); ses beaux-frères et belles-sœurs Julien (Diane Dumont), Réal (Lise Laflamme), feu Gaétan, Clermont (Lucie Lafontaine), Rémi (Huguette Larocque), Carole (Jean Lacouline), Diane (Gérard DeRepentigny), Richard (Hélène Vallerand), Réjeanne (Rock Simard) et Benoît (Johanne Bélanger); ses neveux et nièces, cousins et cousines. Un merci tout spécial au personnel du CLSC de Bellechasse, tout particulièrement à Tony Leblanc qui fût d'une aide précieuse et au Dre Anne Laliberté pour sa disponibilité tout au long de sa maladie. La famille tient également remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don au département d'oncologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis.le vendredi 5 novembre de 19h à 22h et le samedi 6 novembre à compter de 9h.et de là au cimetière paroissial.