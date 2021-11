ROYER, Yvon



À l'Hôpital de Montmagny, le samedi 30 octobre 2021, est décédé à l'âge de 76 ans et 4 mois, monsieur Yvon Royer, fils de feu monsieur Aimé Royer et de feu madame Clara Lafontaine. Il demeurait à Saint-Fabien-de-Panet.Les arrangements funéraires ont été confiés à la maison funéraireIl laisse dans le deuil ses enfants: Michaël (Joane Leblanc), Dario (Ginette Poulin) et Kathia (Stéphane Gosselin) et il était le grand-père de: Roxanne Chouinard-Royer, Nadine Noble (Chad Bartel), feu Michaëla Royer (Cameron Peckford), Shyanne Royer, Crystal et Brandon Thibodeau. Il était le frère de: Gisèle, feu Claude (feu Gaëtane Guillemette), Réal, Denise (Raymond Ouellette) et feu Josée. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement spécial au personnel de l'Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués.