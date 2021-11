MARQUIS, Jacques



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 18 octobre 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Jacques Marquis, fils de feu madame Yvette Gaulin et de feu monsieur Gaston Marquis. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10 h à 11 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont.Il laisse dans le deuil ses enfants: Christine, Caroline Patrick et feu Karl-Eric Marquis; ses petits-enfants: Maxime Perron, Aricia (Alexandre Tardif), Aymeric et Alix Marquis-Moisan, Jonathan et Ariane Marquis; son arrière-petite-fille Adèle; sa sœur feu Claire Marquis Dorval (feu Jos A. Dorval); ses neveux Michel et Jean-Erick Dorval ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Urgence et celui des Soins Palliatifs du CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement pour leur dévouement, leur professionnalisme et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Diabète Québec, téléphone: 1-800-361-3504, site web: https://www.diabete.qc.ca/fr/diabete-quebec/dons ou à la SPA de Québec, téléphone: 418-527-9104, site web: https://spadequebec.ca/faire-un-don ou à tout autre organisme de votre choix.