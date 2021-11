PELCHAT LACASSE

Marie-Claire



À la résidence Accueil Notre-Dame de Buckland, le 28 octobre 2021, à l'âge de 98 ans et 2 mois, est décédée madame Marie-Claire Lacasse, épouse de feu Gérard Pelchat et fille de feu Elzéar Lacasse et de feu Olivine Asselin. Elle demeurait à Saint-Philémon.La famille recevra les condoléances à laà compter de 9h.et de là, au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Cécile (Yvon Roy), Rosanne (Marial Roy), Gisèle (Denis Therrien), Maurice (Linda Chabot) et Diane (Rock Théberge); ses 11 petits-enfants, ses 16 arrière-petits-enfants et son arrière-arrière-petite-fille. Elle laisse également dans le deuil son frère Bertrand Lacasse (Cécile Laflamme), ses 3 filleul(e)s: Raymond Pelchat, Nancy Théberge et Sylvain Therrien; ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Un merci tout spécial à Karine, Richard, Sarah et Jocelyne ainsi qu'à tout le personnel de la résidence Accueil Notre-Dame pour leur dévouement et leur amour qu'ils ont prodigués à notre mère durant ses 9 dernières années. La direction des funérailles a été confiée à la