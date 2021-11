PILOTE, Henriette



À l'Hôpital de Baie-Saint-Paul, le 27 octobre 2021, à l'âge de 82 ans, nous a quittés Dame Henriette Pilote. Elle était l'épouse de feu Monsieur Bernard Gaudreault et elle demeurait à Les Éboulements.Les membres de sa famille accueilleront parents et amis(es) au funérarium de lasamedi jour des funérailles à compter de 9 heures. Madame Henriette Pilote laisse dans le deuil son frère Denis ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gaudreault ; ses filleuls : Alex Pilote, Joël-Thomas Gaudreault ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Outre son époux elle est allée rejoindre ses parents : Arthur Pilote et Marie-Blanche Bouchard; ses frères et ses sœurs : Gérard, Thérèse (feu Bruno Trudel), André (Marie-Ange Gaudreault), Jean-Marie (Florentine Audet), Raymond et Marguerite. Un merci spécial au personnel de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul, UHCD, pour la qualité des soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul pour le Fonds Général ou à la paroisse Saint-François D'Assise pour la communauté de Les Éboulements, des formulaires seront disponibles au funérarium. La direction des funérailles a été confiée à la