JULIEN, Henri



Au CHUL, Québec, le 23 octobre 2021, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Henri Julien, époux de feu madame Jeannine Piché, conjoint de madame Georgette Piché. Il demeurait à Portneuf., à partir de 9 h 30, suivie d'et de là, au cimetière de Portneuf. Monsieur Julien laisse dans le deuil outre sa conjointe, ses enfants : Martine (Pierre Boisvert), Alain (Doris Langlois), Véronique (Michel Marcotte), Simon (Danielle Matte), Romain (Karine Petitclerc), Nathalie (Mario Marcotte), Germain (Mélanie Potvin); ses petits-enfants : Jean-François (Annick Jobin); Andrée-Anne (Nicolas Gagnon) et Jonathan (Claudie Leduc); Joannie (David Pelligrino); Stéphanie (Jean-François) et Alexandra (Frédéric); Léane et Raphaëlle; ses arrière-petits-enfants : Liam, Anabel, Damien et Elizabeth; les enfants de sa conjointe : Carole et Nicole Marcotte (Christopher Haines) et leurs enfants; son beau-frère Denis Piché (Julie Thibodeau) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des maladies du cœur et de L'AVC, C.P. 460, Succ. L, Toronto, On, M4P 9Z9, www.coeuretavc.ca