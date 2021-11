BERGERON, Roger



C'est entouré de tous ses enfants et dans une atmosphère empreinte de sérénité, que notre papa Roger a pris son envol mardi le 26 octobre 2021, à l'âge de 94 ans et 10 mois, aux soins palliatifs de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, pour aller retrouver notre maman Jeannine qu'il adorait et qui nous a quittés un an plus tôt.La famille vous accueillera aule vendredi 12 novembre 2021 de 12h30 à 14h30.Il laisse dans le deuil, ses huit enfants: Anne-Marie (Michel Auclair), France, Michèle (Diane Brie), Diane, Claude, Chantal (Robert Proulx), Pierre (Micheline Rousseau) et Josée (Marcel Lajeunesse); ses neuf petits-enfants: Annie Auclair (Simon Descarreaux), Julie Auclair, Katie Boulet (Guillaume Arial), Marie-France Boulet, Mathieu Bergeron Dionne, Jennifer Bergeron Proulx (Alexis St-Pierre), Kim Lajeunesse (Jonathan Roger), Audrey Lajeunesse (Kevin Berthiaume) et Samuel Bergeron; ses cinq arrière-petits-enfants: Steeven Robitaille (Amélie Paré), Frédérique Plourde, Simon Plourde, Coralie Auclair, Hugo Roger Guillemette, Hayden Lajeunesse Roger et son arrière-petite-fille Mia Paré Robitaille; de la famille Bergeron, qui comptait 12 enfants; ses sœurs, frère et beaux-frères : Pierrette (Claude Delisle), Louise (feu Gilles Cantin), Françoise (Gaston Bédard) et André. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces de la famille Bergeron et Tremblay ainsi que quelques cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Nous tenons à remercier du fond du cœur tout le personnel de l'Unité des soins palliatifs de L'IUCP de Québec, pour leur professionnalisme, leur empathie, leur compréhension et leur dévouement ainsi que tout le support apporté à notre famille tout au long du processus d'accompagnement vers une fin de vie telle que notre père l'avait souhaité et formulé. Remerciements chaleureux adressés à mesdames Geneviève Milot, neurochirurgienne HEJ qui a, par son approche humaine et professionnelle, fait don d'une qualité de vie pour notre père au cours des dernières années, ainsi que la cardiologue Valérie Gaudreault SFA, pour le suivi et les conseils judicieux. Une mention particulière pour la Dre Myriam Lacasse médecin de famille de la Clinique Pro Active de Neufchâtel, qui a accepté de prendre la relève avec son équipe de Super infirmières très professionnelles. Et finalement la direction et tout le personnel affectés à l'unité des soins de la Résidence St- Philippe, pour leur accueil chaleureux, la qualité des services prodigués par un personnel attentionné à l'écoute des besoins de leurs résidents. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Unité de soins palliatifs de L'IUCPQ pour permettre à d'autres familles d'accompagner leurs proches vers une fin de vie en toute dignité.