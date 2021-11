CHAMBERLAND, Léo



A l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 14 octobre 2021, à l'âge de 73 ans, entouré de ses proches, est décédé Monsieur Léo Chamberland, époux de madame Mariette Noël, fils de feu Aristide Chamberland (Ti-Blanc) et feu Jeannette Mercier. Il demeurait à Lac St-Charles, Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 12h à 15hLes cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel & Filles Inc. Il laisse dans le deuil son épouse Mariette Noël, ses enfants: Nancy (Pierre Charest), Annik (André Tremblay), Eric; ses petits-enfants: Alexi Garneau, Olivier Samson et Eva Chamberland; ses frères et sœurs: Raymond, Monique (Jean Marcotte), Claude (Denise Leblanc), Jacinthe (Jean Théberge); son beau-père Augustin Noël, ses beaux-frères, belles-sœurs de la famille Noël: Antoine (Carole Bouchard), Aimé, Dollard, Marguerite (Victorien Laflamme), Marie-Paule, Antonio, Roland (Thérèse Noël), Jules, feu Monique, Gilberte (Maurice Poulin), Lucille, Mario; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis.