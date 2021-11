LESSARD

Marguerite (Margot) Côté



Au CHSLD Beaupré, le 27 octobre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Marguerite (Margot) Côté, épouse de feu monsieur Jean-Pierre Lessard et fille de feu monsieur Émile Côté et de feu madame Marie-Jeanne Pouliot. Elle demeurait à Beaupré.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Après la cérémonie, la famille se rendra en cortège déposer ses cendres auprès de son époux au mausolée de La Paix situé au Complexe Funéraire du Parc Commémoratif La Souvenance, 301, rang St-Anne, (via route de l'Aéroport), Québec (Qc).Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu André (Diane Rainville), Linda (Jean-François Bédard) et Yvan (Jacynthe Langlais); ses petits-enfants: Jessie (Mélanie St-Pierre), Sarah (Karl Cameron), Vanessa (Emanuel Boucher), Olivier et Andrée-Anne (Érik Raymond); ses dix arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: Lucille (feu Yvon Moreau), Gilles (Lisette Blouin) et Léo (Madeleine Dufour); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lessard: Denise Larouche (Martial McGraw) et Denis (Réjeanne Saillant); plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle ira rejoindre son frère décédé Émilien. La famille tient à remercier le personnel soignant du CHSLD de Beaupré pour les bons soins prodigués et tout l'amour qu'il lui ont manifesté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à (Fondation de l'IUCPQ) Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999.