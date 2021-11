RHÉAUME, Colette Simard



Au Centre Hospitalier de l'Université Laval, le 23 octobre 2021 à l'âge de 82 ans, est décédée dame Colette Simard, épouse de feu monsieur Jean-Baptiste Rhéaume. Elle était la fille de feu monsieur Théodore Simard et de feu dame Bernadette Bourque. Elle demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité 30 minutes avant la cérémonie, soit de 9h30 à 10h00. Les cendres seront déposées au columbarium du cimetière de Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desElle laisse dans le deuil ses filles et ses gendres: Nathalie (Jacques Labranche) et Diane (Claude Latulippe); son petit-fils Maxime Labranche; ses frères et ses belles-sœurs: Achile, Raymond (Agnès), feu Laurent (Pauline), Michel (Denise), Carol (Céline), Jocelyn, et elle était la sœur de feu Lucien. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rhéaume ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement le personnel soignant de l'unité de soin du 1er étage des Jardins de la Côte pour les bons soins prodigués.