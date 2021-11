ST-CHARLES, Thérèse Roy



Au CHUL le 11 octobre 2021 entourée des siens, à l'âge de 97 ans et 5 mois, est décédée madame Thérèse Roy, épouse de feu monsieur André St-Charles. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lise, Carole (Yvon Bernier), Jean-François (Hélène Simard) et Isabelle (Elizabeth MacKenzie); ses petits-enfants : Louis-Philippe (Fabienne Munger), Catherine (David Levesque), Simon (Laurie Tremblay) et leur père Michel Bernier, Benoit (Marie-Claude Houde), Sylvain (Anne-Mélissa Roy), Christine (Andrew Marcoux), Étienne (Céline Dubreuil) et Geneviève (Mathew Cox); ses arrière- petits-enfants : Xavier, Anna-Ève, Juliette, Charles-Eliot, Sofia, Alexia, Thomas, Mathis, Arthur, Elliot, Victor, Raphaël, Benjamin; ses frères et sœurs : feu Rita (feu Gérard Deslauriers), feu Jean-Paul (feu Fernande Laurier), feu Jeannine, Jeanne-D 'Arc (feu Raymond L'Hérault); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille St-Charles: feu Cécile (feu François Deschênes), feu Jean-Paul (Pierrette Joly), feu Gilles (feu Solange Beaulieu); ainsi que sa filleule Lilianne Deslauriers, et plusieurs neveux, nièces et autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel soignant du CHUL de Québec, au Dr Marie-Josée Pelletier, au Dr Annie Lemieux et Hélène Tardif infirmière pour leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada ou à la Fondation du CHU de Québec ou à la Fondation québécoise du cancer.le dimanche 7 novembre à compter de 9h.